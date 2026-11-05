Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

TFF 1'inci Lig'de 14'üncü hafta hakemleri açıklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TFF 1'inci Lig'de 14'üncü hafta hakemleri açıklandı
Başlık ResmiTFF 1'inci Lig'de 14'üncü hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında 6 Kasım, 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Kaydet
|
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

6 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor-Bursaspor: Oğuzhan Gökçen
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker

7 Kasım Cumartesi
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor: Mustafa Hakan Belder
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir

8 Kasım Pazar
13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Yücel Büyük
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor: Muhammet Alperen Çopur
16.00 Boluspor-Bodrum FK: Melih Aldemir
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu

ÖNERİLEN HABERLER
MHK atamaları duyurdu: Süper Lig
SPOR

MHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 11'inci hafta hakemleri belli oldu
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.