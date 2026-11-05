TFF 1'inci Lig'de 14'üncü hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında 6 Kasım, 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
6 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor-Bursaspor: Oğuzhan Gökçen
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker
7 Kasım Cumartesi
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor: Mustafa Hakan Belder
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
8 Kasım Pazar
13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Yücel Büyük
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor: Muhammet Alperen Çopur
16.00 Boluspor-Bodrum FK: Melih Aldemir
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu