TFF, 2024-2025 Süper Lig ve 1. Lig sezonun başlangıç tarihini açıkladı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Süper Lig ve TFF 1. Lig sezonlarının Ağustos ayında başlayacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı.
A Milli Takım'ın da yer alacağı EURO 2024 turnuvası 14 Haziran -14 Temmuz arasında düzenlenecek.
Turnuvadan kısa bir süre sonra Süper Lig ve 1. Lig maçlarının ilk haftası oynanacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi