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    • Haberler > Spor > TFF, 2024-2025 Süper Lig ve 1. Lig sezonun başlangıç tarihini açıkladı

    TFF, 2024-2025 Süper Lig ve 1. Lig sezonun başlangıç tarihini açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TFF, 2024-2025 Süper Lig ve 1. Lig sezonun başlangıç tarihini açıkladı
    TFF, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Süper Lig ve TFF 1. Lig sezonlarının Ağustos ayında başlayacağını duyurdu.

    Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı.

    A Milli Takım'ın da yer alacağı EURO 2024 turnuvası 14 Haziran -14 Temmuz arasında düzenlenecek.

    Turnuvadan kısa bir süre sonra Süper Lig ve 1. Lig maçlarının ilk haftası oynanacak.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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