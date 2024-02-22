Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları çekiliyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Şubat 2024 10:29 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 10:34 - Güncelleme:

Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 16 turdaki muhtemel rakipleri bu akşam belli olacak. Kura çekimi 23 Şubat'ta yapılacak.