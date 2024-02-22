Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları çekiliyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 16 turdaki muhtemel rakipleri bu akşam belli olacak. Kura çekimi 23 Şubat'ta yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yarın yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Play-off'ta 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal ve West Ham United yer alıyor.
Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.
KONFERANS LİGİ'NDE OYNANAN İLK MAÇLARIN SONUÇLARI
Play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar:
Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2
Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2
Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1
Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika): 1-0
Kaynak: Türkiye Gazetesi