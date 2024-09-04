TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlılarla yemekte buluştu

TFF'den yapılan açıklamaya göre etkinliğe, TFF başkan vekilleri Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı ve genel sekreter Abdullah Ayaz da katıldı.

Etkinlikte futbolcularla tek tek tokalaşan Hacıosmanoğlu, yemek öncesinde oyunculara hitaben konuşma da yaptı.

Hacıosmanoğlu, yemek esnasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile sohbet etti.

TFF Başkanı yaptığı konuşmada ay-yıldızlılara başarı dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Gençken seyrettiğimiz milli maçlarımızda rakiplerimiz lejyoner oyunculardan oluşuyordu. Bugün bizim milli takımımız da çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyuncularımızdan oluşuyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. El ele verelim ve hep birlikte başarılı olalım istiyoruz. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hepinize başarılar diliyorum."