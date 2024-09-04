Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlılarla yemekte buluştu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlılarla yemekte buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlılarla yemekte buluştu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlı futbolcularla yemekte bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre etkinliğe, TFF başkan vekilleri Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı ve genel sekreter Abdullah Ayaz da katıldı.

Etkinlikte futbolcularla tek tek tokalaşan Hacıosmanoğlu, yemek öncesinde oyunculara hitaben konuşma da yaptı.

Hacıosmanoğlu, yemek esnasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile sohbet etti.

TFF Başkanı yaptığı konuşmada ay-yıldızlılara başarı dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Gençken seyrettiğimiz milli maçlarımızda rakiplerimiz lejyoner oyunculardan oluşuyordu. Bugün bizim milli takımımız da çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyuncularımızdan oluşuyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. El ele verelim ve hep birlikte başarılı olalım istiyoruz. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hepinize başarılar diliyorum."

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Giresunlu Türk gemiciler İsrail askeri mi oldu? Açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım, Galler ile 10. kez karşı karşıya - SporAy-yıldızlılar, Galler ile 10. randevudaGalatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından... - SporBu fotoğraftan bir yıldız daha gittiSerkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı! Açıklama geldi - SporMilli atletimizin altın madalyası geri alındıGalatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - SporYılın transferini Okan Buruk anlattıUEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - SporG.Saray 4 yıldızla masada! Kimler gelecek?Aslan‘a yeni kanat! Cimbom'dan Zaha ve Kerem’in yerine yeni takviye - SporZaha ve Kerem’in yerine yeni takviye
Sonraki Haber Yükleniyor...