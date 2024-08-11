Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor'u ziyaret etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor'u ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor&#039;u ziyaret etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in ilk hafta maçında bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını izlemek üzere Sivas’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 1. Başkan vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek üzere kente gelen Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ile görüştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor'u ziyaret etti - 1. Resim

Eken ve Sivasspor yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu’na kaleme aldığı kitabı hediye etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir zamanlar Süper Lig'deydi! Manisa FK'nin antrenman tesislerindeki su sayaçları söküldü - SporBir zamanlar Süper Lig'deydi! Stadın su sayaçları söküldü...Cinsiyet tartışmalarının odağındaydı: Imane Khelif altın madalya aldıktan sonra konuştu - SporImane Khelif şampiyonluğundan sonra konuştuİtalya, ABD'yi 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı - Sporİtalya, ABD'yi süpürerek altın madalyayı kazandıBeşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı - SporYıldız isim Beşiktaş'a imza atacak mı?Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te 6. oldu - Sporİlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te 6. olduAvustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldı - SporAvustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...