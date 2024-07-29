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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem sözleri! Büyük alkış aldı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;ndan yabancı hakem sözleri! Büyük alkış aldı

Spor Haberleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde yabancı hakem konusuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Geçen sezon birçok takımın istediği yabancı hakem konusuna değinen Hacıosmanoğlu, "Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem sözleri! Büyük alkış aldı - 1. Resim

HAKEMLER HACIOSMANOĞLU'NU ALKIŞLADI

Ülkemizde son dönemde yaşanan yabancı hakem tartışmasına değinen Hacıosmanoğlu'nun sözleri salonda büyük alkış aldı.

Yabancı hakem getirmenin Türk milletine hakaret olduğunu dile getiren TFF Başkanı, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem sözleri! Büyük alkış aldı - 2. Resim

YABANCI VAR HAKEMİ GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında bazı kulüplerin istekleri doğrultusunda Video Yardımcı Hakem'de görev yapmak üzere yabancı hakemler getirilmişti. Bu sezon da benzer bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Hacıosmanoğlu bu tartışmalara nokta koydu.

Düzenleyen:  - Spor
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