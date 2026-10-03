TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Milli Takım kampından ayrıldı
A Milli Futbol Takımı'nda sarı kart cezalısı Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak İtalya karşılaşması öncesinde kamptan ayrıldı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında; A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildiği karşılaşmada gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın kamptan izinli ayrıldığı belirtildi.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta oynadığı ilk 3 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, 4'üncü maçını 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te İtalya ile deplasmanda yapacak.
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