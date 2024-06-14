TFF Fair Play ödüllerini açıkladı! Süper Lig'in en centilmenleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. En centilmen takım, futbolcu ve teknik direktör belli oldu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig'de yaptığı değerlendirme sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan kurul, gerçekleştirdikleri toplantının ardından ödüle layık görülenleri belirledi.

SÜPER LİG'İN EN CENTİLMENLERİ BELLİ OLDU

2023-2024 sezonu TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Süper Lig en centilmen futbolcu: Guilherme (Konyaspor)

Süper Lig en centilmen takım: Hatayspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

TFF Özel Ödülü/En Başarılı Fair Play Kariyeri: Emrah Başsan (Sivasspor)

1. Lig en centilmen futbolcu: Bülent Cevahir (Sakaryaspor)

1. Lig en centilmen takım: Göztepe

1. Lig en centilmen teknik direktör: Stanimir Stoilov (Göztepe)

EN BAŞARILI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Sezonun en başarılı sosyal sorumluluk projeleri; Başakşehir Spor Kulübü’nün ‘Aile Tribünü’, Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı’nın ‘Şehrimin Takımı’ ve 1461 Trabzon FK Takımı’nın ‘Umut’ çalışmaları olarak belirlendi.

SÜPER LİG MAYIS 2024 DEĞERLENDİRMESİ

Süper Lig Mayıs 2024 Ayı En Centilmen Futbolcusu: Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

Kararın gerekçesi şu şekilde açıklandı:

"Ferdi Kadıoğlu, başarılı sportif performansından bağımsız olarak, rakibe, hakemlere ve taraftarlara karşı dürüst ve saygılı, oyun içinde ise futbol odaklı tavır ve davranışları ile tanınmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak 2023-2024 sezonunda toplam 3327 dakika gibi oldukça uzun bir maç süresi almasına ve hücum özelliklerinin yanı sıra özünde bir savunma oyuncusu olmasına rağmen, sezonu sadece 3 sarı kartla ve hiç kırmızı kart görmeden tamamlamıştır. Fair Play değerleri ve kriterleri ile bire bir örtüşen bu davranış ve yaklaşımlarını birlikte değerlendiren Kurulumuz, Ferdi Kadıoğlu'nu "Mayıs 2024 Ayının En Centilmen Futbolcusu" olmaya layık görmüştür."