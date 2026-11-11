TFF sevkleri duyurdu: Süper Lig'den 9 kulüp, PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

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Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK, Erzurumspor FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan disiplin sevkleri şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü'nün 06.11.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Konyaspor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Göztepe - İstanbul Başakşehir müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Erzurumspor FK Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çorum FK Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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