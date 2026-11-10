Süper Lig ve 1'inci Lig'de yeni kural: "Çoklu Top" için tarih açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'inci Lig'de "Çoklu Top Sistemi"nin uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

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TFF'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftası ve Trendyol 1'inci Lig'in 15'inci haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi'nin uygulanacağı belirtildi.

Saha kenarı istasyon ve görevli yerleşimi

UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde de uygulanan sisteme göre; top toplayıcıların maç sırasında topları doğrudan futbolculara vermesine izin verilmeyecek.

Top toplayıcı çocuklar ve temel kurallar

Top toplayıcılar, topları yalnızca saha kenarında belirlenen alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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