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Spor

"Korkun" dedi, Süper Lig tahmini dikkat çekti: Şampiyonluğun en büyük adayı

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Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Geride kalan 11 haftada; Galatasaray 28 puanla lider, Trabzonspor 25 puanla 2'nci, Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla 3'üncü, Beşiktaş 22 puanla 4'üncü ve Kasımpaşa 20 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

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Yaklaşık 3'te 1'lik bölümü tamamlanan Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışıyla ilgili Rıdvan Dilmen'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Ünlü yorumcunun, Thomas Reis yönetiminde 6'da 6 yapan Trabzonspor için şampiyonluk iddiası dikkat çekti.

Paul Onuachu - Muhammed Salah - Ernest Muçi
Başlık ResmiPaul Onuachu - Muhammed Salah - Ernest Muçi

"GALATASARAY'I VE BEŞİKTAŞ'I SÜRKLASE ETTİ"

TV8'de ekranlara gelen "%100 Futbol" programında konuşan eski futbolcu, "Trabzonspor, liderin 3 puan gerisinde. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu, 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da, Beşiktaş'ı da sürklase ettiler. Trabzonspor'un 7 şampiyonluğu var, büyük kulüp. 'Ben şampiyonluk yarışında her zaman olurum' diyor, olamazsam da 'Bize her yer Trabzon' diyor" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen
Başlık ResmiRıdvan Dilmen

"KORKUN TRABZONSPOR'DAN"

Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor, şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi. Devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzonspor'dan. 'Şampiyonluğun en büyük adayı' diyebilirim" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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