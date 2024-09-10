TFF, yabancı kuralı için toplanıyor! Kontenjan değişecek mi?

Süper Lig'de bazı kulüpler yabancı kontenjanında +1 artış için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. TFF Yönetim Kurulu'nun bu talebi karara bağlamak için bugün toplanacağı ifade edildi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı olmasının ardından yabancı sayısı 12'den 14'e çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yabancı kuralıyla ilgili son kararını bugün vereceği ileri sürüldü.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı olmasının ardından Mehmet Büyükekşi döneminde 12'ye düşürülen yabancı sayısı yeniden 14'e yükseltilmişti. Ancak kadrosundaki yabancı futbolcuları gönderemeyen bazı Süper Lig kulüpleri bir artış daha talep etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı futbolcu sayısının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, bugün yapacağı toplantıda konuyu karara bağlayacak.

+1 KURALI İÇİN KARAR GÜNÜ

Kulüpler Birliği'nin son toplantısında yabancı sayısının artması tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, "Biz kurala göre hazırlık yaptık. Sıkıntımız yok" derken, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ise yabancı sayısının 1 artmasını istemişti.

Toplantının ardından açıklamalar yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hâlâ fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti.



