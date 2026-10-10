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TFF'den Arda Turan için ilk hamle: Shakhtar Donetsk'ten çok net cevap geldi

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TFF'den Arda Turan için ilk hamle: Shakhtar Donetsk'ten çok net cevap geldi
Başlık ResmiTFF'den Arda Turan için ilk hamle: Shakhtar Donetsk'ten çok net cevap geldi

A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak Arda Turan gösteriliyor. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 39 yaşındaki hoca için harekete geçti.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta çıktığı 4 karşılaşmayı da kaybeden ve eksi 9 averajla son sırada yer alan A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için ise önceliğin yerli hocadan yana olduğu belirtildi.

A Milli Takım'ın başında 1115 gün kalan Vincenzo Montella; 40 maçta 21 galibiyet, 14 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
Başlık ResmiA Milli Takım'ın başında 1115 gün kalan Vincenzo Montella; 40 maçta 21 galibiyet, 14 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

SHAKHTAR DONESK'TEN TFF'YE RET

Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, Arda Turan için Shakhtar Donetsk ile ilk teması kurdu. Ancak Ukrayna kulübü, hemen geri dönüş yaparak, Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığını iletti. Görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

Arda Turan'ın, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Başlık ResmiArda Turan'ın, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

ARDA TURAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu 2022 yılında bırakan Arda Turan, 2023'te Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 2023-2024 sezonunda eflatun-sarılı ekibi 1'inci Lig'de şampiyonluğa ulaştırıp, Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, ilk sezonunda şampiyonluk kazandı ve takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Ukrayna liginde bu sezon 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'nde ilk karşılaşmada PSV ile 1-1 berabere kaldı.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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