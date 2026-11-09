TFF'den Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 69 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray efsanelerinden Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı. Prekazi, 1985-1991 yılları arasında sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazındı.

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TFF'nin internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, Cevad Prekazi'nin vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Ülkemizde Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla tüm futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Cevad Prekazi'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbol federasyonu, Prekazi'nin ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileğinde bulundu.

6 YILDA 6 KUPA

Galatasaray formasını 1985-1991 yılları arasında giyen Prekazi, 2 lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı. Prekazi, Türkiye'de Altay ve Bakırköyspor formaları da giydi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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