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TFF'nin B planı ortaya çıktı: Arda Turan olmazsa o isim geliyor

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TFF'nin B planı ortaya çıktı: Arda Turan olmazsa o isim geliyor
Başlık ResmiTFF'nin B planı ortaya çıktı: Arda Turan olmazsa o isim geliyor

Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası A Milli Takım teknik direktörlüğü için arayışlarını sürdüren TFF, ilk hedef olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı belirledi. Bu sürecin olumsuz sonuçlanması halinde ise rota yabancı adaylara çevrilecek. B planı olarak gündeme gelen ve menajerler aracılığıyla önerilen İtalyan teknik adam Francesco Calzona ise Türkiye'yi çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Ekim'de teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından A Milli Takım için yeni çalıştırıcı arayışlarını sürdürüyor.

İLK HEDEF ARDA TURAN, OLMAZSA B PLANI HAZIR

Yeni dönem planlamalarını yürüten federasyonun, teknik direktörlük koltuğu için bir numaralı önceliğini şu an Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a verdiği öğrenildi. 39 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşılık TFF yönetimi, B planını devreye sokarak rotasını alternatif yabancı çalıştırıcılara çevirmeye hazırlanıyor.

Arda Turan
Başlık ResmiArda Turan

GÜNDEME GELEN İSİM CALZONA

Yabancı adaylar listesinde öne çıkan isimlerden biri, son olarak Slovakya Milli Takımı'nda görev yapan 58 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Calzona oldu. Deneyimli çalıştırıcı, menajerler aracılığıyla milli takıma önerildi.

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CALZONA'DAN İDDİALARA İLK CEVAP

Sürece dair açıklamalarda bulunan ve HT Spor'dan Mert Efe Demirkan'a konuşan Calzona, "Menajerim beni yaklaşan yeni bir görev için hazırlıklı olmam konusunda uyardı. Elbette, eğer bu Türkiye Milli Takımı olursa, bu benim için büyük bir onur olur." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMI YÖNETMEK BİR AYRICALIK OLURDU"

Kariyer beklentilerine dair sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Slovakya'da harika bir süreç geçirdikten sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olurdu." şeklinde konuştu.

Francesco Calzona
Başlık ResmiFrancesco Calzona

""KESİNLİKLE ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLURDU"

Calzona'nın ekibinde analist olarak görev yapan Marco Brini ise görüşmelerle ilgili olarak, "Konunun ayrıntılarına pek hakim değilim, bu hocayla menajer arasındaki bir mesele. Ama tabii ki, Slovakya Milli Takımı'yla, özellikle Avrupa Şampiyonası'nda harika bir yol katettiğimizi düşünüyorum; Türkiye'de de bazı temaslarımız var ve Türkiye Milli Takımı kesinlikle çok güzel bir deneyim olurdu. Zaten İtalyan teknik direktörler de Türkiye'de gayet iyi iş çıkarıyor. Süreci göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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ARDA TURAN'IN SHAKHTAR DONETSK KARNESİ

TFF'nin öncelikli adayı olan Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında çıktığı 60 maçta 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.16 puan ortalaması yakaladı. Ukrayna ekibi bu maçlarda 133 gol atarken kalesinde 51 gol gördü.

CALZONA'NIN SLOVAKYA İSTATİSTİKLERİ

Yaklaşık dört yıl boyunca Slovakya Milli Takımı'nı yöneten Francesco Calzona ise görev süresince 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan İtalyan çalıştırıcı 1.63 puan ortalamasına ulaştı. Slovakya bu süreçte rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde 44 gole engel olamadı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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