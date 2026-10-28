Thomas Reis, kısa sürede Trabzonspor'un kahramanı oldu!
Trabzonspor'un Alman çalıştırıcısı Thomas Reis, ligde ve Avrupa'da çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak Karadeniz'in havasını değiştirdi.
Fatih Tekke'nin yerine göreve getirilen Thomas Reis ile Trabzonspor arasında kısa sürede güçlü bir uyum yakalandı. Fırtına, rakiplerini birer birer devirerek yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray ile başlayan, Samsunspor, Beşiktaş ve son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında devam eden lig serisi, Avrupa'da KuPS ve Hearts karşısında alınan galibiyetlerle taçlandı.
HAYALLER GÜÇLENDİ
Fatih Tekke döneminde 1,40 olan maç başına puan ortalaması, Alman teknik adam yönetiminde 3'e yükseldi. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 3'e kadar düşmesi de zirve yarışındaki umutları artırdı. Özellikle Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-3 galip ayrılan Trabzonspor, bu geri dönüşle camianın şampiyonluk hayallerini daha da güçlendirdi.
OLUMLU YANSIMALAR
Türk futbolunu yakından tanıyan ve daha önce Samsunspor'u çalıştıran Reis'in oyuncularıyla kısa sürede bağ kurması, başarının önemli yapı taşlarından biri oldu. Yıldız isimlerden ziyade takım oyununu ön plana çıkaran Alman teknik adam, kolektif mücadeleyi öncelik hâline getirdi. Fatih Tekke'nin daha önce "Tam hoca kovdurmalık kadro" sözleriyle değerlendirdiği takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Reis, son açıklamalarında yedek kulübesine de övgüde bulundu.
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Reis'in hem taktiksel yaklaşımı hem de kadrodaki tüm oyuncuları kazanmayı hedefleyen anlayışı, kısa sürede saha sonuçlarına da yansıdı. Üst üste gelen galibiyetler, Trabzonspor'da hem takım içindeki birlikteliği hem de şampiyonluk inancını güçlendirdi.