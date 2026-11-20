Trabzonspor'un başında yakaladığı çıkışla dikkat çeken Thomas Reis, gözünü rekora dikti. Eyüpspor maçını da kazanması halinde Alman çalıştırıcı, üst üste 7 galibiyetle 21'inci yüzyılda Süper Lig'de bunu başaran yabancı teknik direktörler arasında adını yazdıracak.

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Trendyol Süper Lig'de son 6 maçını kazanan Thomas Reis, 22 Kasım Pazar günü konuk edeceği Eyüpspor engelini de aşması durumunda galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaracak. Alman çalıştırıcı, Trabzonspor'un kazanması halinde 21'inci yüzyılda Süper Lig'de üst üste bu başarıyı gösteren efsane yabancı teknik direktörlerin arasında yer alacak.

Thomas Reis

YABANCI EFSANE HOCALAR LİSTESİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; lig tarihinde bu seriyi daha önce Mircea Lucescu (2001-2002 ve 2002-2003), Christoph Daum (2003-2004), Slaven Bilic (2014-2015) ve son olarak Jose Mourinho (2024-2025) elde etmişti. En uzun galibiyet serisine imza atan yabancı teknik direktörler listesinin zirvesinde açık ara farkla merhum Daum yer alıyor. 70 yaşında vefat eden futbol adamı, 2005-2006'da Fenerbahçe'nin başında üst üste 12 karşılaşma kazanmıştı.

Christoph Daum

Reis'ın ilk maçına çıktığı Süper Lig'in 6'ncı haftasından bu yana en fazla galibiyet alan (6), puan toplayan (18), gole kapama yapan (5) ve net gol pozisyonu üreten (30) takım Trabzonspor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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