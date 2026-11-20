Trabzonspor’un Mısırlı yıldızının adı artık şehirle birlikte anılır oldu. Yomra Belediyesi, Salah’ın da katılacağı törenle yeni sokak tabelasını değiştirecek…

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Trabzonspor’un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah için Trabzon’da dikkat çeken bir karar hayata geçirildi. Bordo mavili takımın Mısırlı yıldızının adı, Yomra ilçesinde bulunan bir sokağa verildi. Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi’ndeki Selvi Sokak’ın isminin değiştirilmesi için başlatılan resmî süreç tamamlandı. Belediye Meclisinin ardından Dışişleri Bakanlığından da onay alınmasıyla sokağın adı resmen Muhammed Salah Sokak oldu.

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"SALAH BİZİM GURURUMUZ"

Yomra Belediye Meclisi, daha önce aldığı kararla Selvi Sokak’ın adının Muhammed Salah olarak değiştirilmesini kabul etmişti. 61saat’e konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Mısırlı futbolcunun ilçelerinde yaşamasından gurur duyduklarını belirterek Salah’ın hem Yomra’ya hem de Trabzon’a büyük değer kattığını söyledi. Yeni tabelaların yerleştirilmesinin ardından Trabzonspor camiası ve Salah’ın da katılacağı bir tören düzenlenecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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