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Trabzon acımadı! Fırtına Ankaragücü'nü küme düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzon acımadı! Fırtına Ankaragücü&#039;nü küme düşürdü
Trabzonspor, Mke Ankaragücü, Enis Destan, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Chatzigiovanis’in penaltı golüne Visca karşılık verdi. Ali Sowe ‘ligde kalacağız’ dese de, Enis Destan attığı üç golle Ankara ekibini yıktı

Trabzonspor için lig kupa maçıyla birlikte aslında bitmişti. MKE A.Gücü ise kelimenin tam anlamıyla can derdindeydi. Ankara ekibinin deplasmanda kazanmaktan başka hedefi yoktu. Maçın ilk çeyreklik bölümünde son haftaların çıkıştaki ismi Bardhi’nin frikiği az farkla sonuçsuz kaldı. Ardından misafir ekip öne geçti. Baniya on sekiz içinde Chatzigiovanis’i indirdi. Kazanılan penaltıyı yine Chatzigiovanis kullandı ve fırsatı kaçırmadı: 0-1. İlk yarıda Atakan’ın kafa vuruşu ve Pepe’nin frikiği hafif heyecan yapsa da bu 45’te başka gol olmadı. 

DESTAN COŞTU 

İkinci yarıda maç Ankara ekibinin istediği gibi giderken dakikalar 63’e geldi. Bordo mavililerin usta ismi Visca ağları havalandırınca A.Gücü için kâbus gibi dakikalar başladı. Zira bu gol küme düşme anlamı taşıyordu. Yüklenmeye başlayan Emre Belözoğlu’nun takımı 15 dakika sonra kelimenin tam anlamıyla bayramı yaşadı. Mujakic’in Trabzonspor’un on sekiz içine yaptığı ortada araya giren Ali Sowe ağları havalandırdı. Fakat son dakikalarda Enis Destan attığı üç golle Ankara ekibini yıktı. A.Gücü gelecek sezon 1. Lig’de mücadele verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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