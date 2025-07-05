Trabzon’da Gran Fondo heyecanı nefes kesti

Büyük heyecan uyandıran Gran Fondo Trabzon yarışları dün görkemli bir törenle başladı. Nefes nefese geçen görkemli yarışının startını veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu organizasyon bizim için sadece bir yarış değil, aynı zamanda kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yarışı.” dedi.

HASAN SARIÇİÇEK - Törene Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş, Trabitaş Genel Müdürü Ali Şahin ve Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Adem Aydın ile çok sayıda bisiklet sever katıldı.

Yarışın Kısa Parkur etabını 527 sırt numarası ile Mirac Akgün ve Elit Erkek kategorisinde Giresun Ata Bisiklet Spor Klubü 1:23:40 ile kazandı.

Kısa Parkurda 7 kilometre sonra Akçaabat girişinde sporcular ilk rampada atak yapıp kaçış grubu oluşturdu ve finish'e 1.50 süre kala tırmanışta zorlanmadılar.

Rota mükemmeldi sağda orman solda deniz aşağıda mis gibi Trabzon stadının görüntüsü ile harika bir inişle finişe varıldı.

"KARADENİZ'İN SERT VE YEŞİL ORTAMINDA HARİKA BİR YARIŞ OLDU"

Giresun Ata Bisiklet Kulübü’nden şampiyon Miraç, “Karadeniz'in sert ve yeşil ortamında harika bir yarış oldu. Parkur güzel ve zorluydu ama kendimi iyi hissettim, iyi mücadele ettim ve 1. geldim.” dedi.

Uzun Parkuru 911 Sırt Numarasıyla kazanan Murat Güç ve Erkek Takım kategorisinde BauART Cycling takımı 2:46:44 ile birinci geldiler.

Murat Güç, “Düşündüğümüzün aksine çok kolay geçti, son ana kadar 3 kişi bütün yol boyunca beraberdik istediğimizi elde ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.