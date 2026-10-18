Trabzonspor, 3 puanı 4 golle aldı
Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Haymanaspor'u 4-0 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti.
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti.
Haymana İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan bordo-mavililer, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim attı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti, Haymanaspor ise 5 puanda kaldı.
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