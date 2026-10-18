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Spor

Trabzonspor, 3 puanı 4 golle aldı

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Trabzonspor, 3 puanı 4 golle aldı
Başlık ResmiTrabzonspor, 3 puanı 4 golle aldı

Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Haymanaspor'u 4-0 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti.

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Haymana İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan bordo-mavililer, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti, Haymanaspor ise 5 puanda kaldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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