Trabzonspor evinde 5'te 5 yaptı, 26 yıl sonra aynı başarı tekrarladı

Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda sahasında oynadığı ilk 5 Süper Lig maçının tamamını kazanarak, 26 yıl önceki performansını tekrarladı.

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Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda iç sahada ortaya koyduğu performansla kulüp tarihindeki önemli başarıyı yeniden yakaladı. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı ilk 5 lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı. Böylece Karadeniz ekibi, 2000-2001 sezonundan sonra aynı başarıyı tekrarladı.

2000-2001 sezonunda iç sahadaki ilk 5 karşılaşmasında Bursaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, aradan geçen 26 yılın ardından bordo-mavililer, bu defa Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında aynı performansı sergiledi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 25 puanla 2'nci sırada yer alıyor.

2000-2001'DE 12 GOL, 2026-2027'DE 15 GOL

İki sezonun ilk 5 iç saha maçındaki istatistikler de dikkat çekti. 2000-2001 sezonunda Bursaspor ve Kocaelispor'u 2-1, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-0, Antalyaspor'u da 4-0 mağlup eden Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

2026-2027'de Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, 15 gol sevinci yaşadı ve kalesinde 1 gol yedi.

Bordo-mavili takım, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

DERBİ GALİBİYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Bordo-mavililer, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı ise 2-0 mağlup ederek taraftarı önünde önemli sonuçlara imza attı. Özellikle sarı-kırmızlılar karşısında alınan farklı galibiyet, takımın hücum gücünü ve iç saha performansını ortaya koyan karşılaşmalardan oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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