Spor

Trabzonspor evinde 5'te 5 yaptı, 26 yıl sonra aynı başarı tekrarladı

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Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda sahasında oynadığı ilk 5 Süper Lig maçının tamamını kazanarak, 26 yıl önceki performansını tekrarladı.

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Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda iç sahada ortaya koyduğu performansla kulüp tarihindeki önemli başarıyı yeniden yakaladı. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı ilk 5 lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı. Böylece Karadeniz ekibi, 2000-2001 sezonundan sonra aynı başarıyı tekrarladı.

2000-2001 sezonunda iç sahadaki ilk 5 karşılaşmasında Bursaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, aradan geçen 26 yılın ardından bordo-mavililer, bu defa Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında aynı performansı sergiledi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 25 puanla 2'nci sırada yer alıyor.
Başlık ResmiTrabzonspor, Süper Lig'de 25 puanla 2'nci sırada yer alıyor.

2000-2001'DE 12 GOL, 2026-2027'DE 15 GOL

İki sezonun ilk 5 iç saha maçındaki istatistikler de dikkat çekti. 2000-2001 sezonunda Bursaspor ve Kocaelispor'u 2-1, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-0, Antalyaspor'u da 4-0 mağlup eden Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

2026-2027'de Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, 15 gol sevinci yaşadı ve kalesinde 1 gol yedi.

Bordo-mavili takım, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.
Başlık ResmiBordo-mavili takım, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

DERBİ GALİBİYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Bordo-mavililer, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı ise 2-0 mağlup ederek taraftarı önünde önemli sonuçlara imza attı. Özellikle sarı-kırmızlılar karşısında alınan farklı galibiyet, takımın hücum gücünü ve iç saha performansını ortaya koyan karşılaşmalardan oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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