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Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin rolü belli: Yardımcı oyuncu!

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Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin rolü belli: Yardımcı oyuncu!
Başlık ResmiTrabzonspor'da Ernest Muçi'nin rolü belli: Yardımcı oyuncu!

Bordo-mavililerde Ernest Muçi, geçen sezonki asist sayısına (7) bu sezon şimdiden ulaştı. Arnavut oyuncunun özellikle 4-3'lük Çaykur Rizespor maçındaki 3 asisti çok değerliydi.

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Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ancak bekleneni veremeyen Ernest Muçi'nin önce geçici, sonra kalıcı adresi Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin bir sezon kiraladığı, geçen sezon başında da bonservisini aldığı Arnavut orta saha oyuncusu, tabela yapmaya devam ediyor.

Geçen sezon bordo-mavili forma altında 35 maçta 15 gol ve 7 asiste ulaşan orta saha oyuncusu, bu sezon gol anlamında değil ama asistte aynı rakamı yakaladı. Muçi, 18 maçta 7 asist kaydetti.

Arnavutluk Milli Takımı formasını da giyen Ernest Muçi'nin bordo-mavili kulüple 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.
Başlık ResmiArnavutluk Milli Takımı formasını da giyen Ernest Muçi'nin bordo-mavili kulüple 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.
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TARAFTAR SEVİYOR

Teknik direktör Thomas Reis'in hücum gücünde ve saha içi liderlikte özgürlük tanıdığı isimlerden olan Muçi, bu sezon toplam 4 gol kaydetti. Muhammed Salah ile oyun anlamında iyi bir ikili oluşturan bordo-mavili oyuncunun, özellikle 2-0'dan dönüp 4-3 kazandıkları Çaykur Rizespor deplasmanındaki 3 asisti çok kıymetliydi.

25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da olmaktan mutlu. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Muçi, beklentilere daha fazla karşılık vermek için yoğun çaba harcıyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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