Trabzonspor evine bıraktı! Bordo mavili temsilcimiz ST. Gallen ile deplasmanda yenişemedi

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında iki takım da karşılıklı fırsatları harcadı. Temsilcimizde Enis Bardhi’nin bir vuruşu direkte patladı. Rövanş karşılaşması 29 Ağustos’ta oynanacak.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Avrupa Ligi ön elemesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve Konferans Ligi’ne odaklanan Trabzonspor, Türk futbolundaki İsviçre haftasında St. Gallen’e konuk oldu.

AVANTAJ SAYILABİLİR

Karadeniz temsilcisi İsviçre’de oynanan karşılaşmada da son iki Avrupa maçında olduğu gibi gol bulamadı ancak rövanş öncesinde nispeten avantajlı bir skor elde etmeyi bildi. Maça iyi başlayan temsilcimiz henüz 9. dakikada gole yaklaşsa da Bardhi’nin yakın mesafeden şutunda önce kaleci sonra direk gole izin vermedi. 33’te Visca’nın çaprazdan şutu dışarı çıkınca ilk yarı golsüz bitti.

GALİBİYET YETECEK

66’da Visca’nın ortasında bomboş bir kafa vuruşu yapan Trezeguet’nin şutu üstten dışarı çıktı. 73’te genç yetenek Cihan Çanak’ı sahaya süren Avcı’nın bu hamlesi sonuç vermedi. Son bölümde ev sahibinden Willem Geubbels kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Fakat VAR incelemesi sonucu gol iptal oldu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park’ta oynanacak. Trabzonspor bu maçı kazanması halinde Konferans Ligi’nde adını gruplara yazdırmayı başaracak.

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AVCI: TAKIMIMIZ İYİ DESTEK İSTİYORUM

∂ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bu takım çok iyi bir takım olacak. İkinci maçta taraftarlarımızın desteği ile oyunu domine eden ve turu geçen taraf olmak istiyoruz” derken, “Orsic, çok uzun bir süre sonra oynamamasına rağmen çok iyi bir futbol ortaya koydu” sözlerini kullandı.

TAKIM GOL ATAMIYOR

Trabzonspor yana döne forvetini arıyor. Takımın istatistikleri de bu ihtiyacı açık seçik gösteriyor. Bu sezonki 6. resmî maçına çıkan bordo mavililer, çıktığı son dört maçta rakip ağları havalandıramadı. Avcı dört gözle yönetimden golcü santrfor bekliyor.

TARAFTAR SAHAYA MEŞALE ATTI

Karşılaşmada Trabzonspor’u taraftarı yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran bordo mavililer maç öncesi ve sırasında futbolculara destek oldu. Trabzonspor tribününden ikinci yarıda sahaya meşale atılınca maça bir süre ara verildi. Bordo mavililere UEFA’dan ceza gelebilir.

SATIŞ LİSTESİNDE

FOUNTAS'A TALİP VAR

∂ Trabzonspor kadroda düşünülmeyen Taxiarchis Fountas için kulüp arıyor. Yunan oyuncunun adı Avusturya ekibi Wolfsberger AC ile anılıyor. Yabancı sayısını düşürmek isteyen yönetimin bu transferde kolaylık sağlayacağı da belirtiliyor.

CHAM'DA GERİ SAYIM

Bordo mavililer 10 numara bölgesinde oynayan futbolcu için kulübü Clermont ile anlaşma sağladı.

Bonservisi 6 milyon avro

Trabzonspor’un aylardır ikna etmeye çalıştığı Muhammed Cham’ın kulübü Clermont ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo mavililer 10 numara oynayan futbolcunun bonservisi için Clermont’a 6 milyon avro ve bonuslar ödeyeceği belirtildi. Muhammed Cham’ın İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor plakası olan 61’i yazması taraftarları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1’de 33 maçta sahaya çıkan Muhammed Cham, 2.565 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 4 asiste imza attı.