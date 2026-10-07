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Spor

Trabzonspor, Fransız ekibini uzatmada yendi

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Trabzonspor, Fransız ekibini uzatmada yendi
Başlık ResmiTrabzonspor, Fransız ekibini uzatmada yendi

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Fransa'nın Nanterre 92 takımını normal süresi 76-76 biten maçın uzatma bölümünde 93-83 yendi.

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Mücadelede ilk sayı konuk ekipten Scott ile geldi. Maça hızlı başlayan Fransa temsilcisi, Moukouri ve Castaneda'nın etkili oyunuyla farkı 7'ye çıkardı. (8-1) Trabzonspor, sayılar bulsa da ilk 5 dakikaya Nanterre 92 takımı 10-5 üstün girdi. Oyuna Tillman ve Terry gibi isimlerin daha çok katılmasıyla sayılar bulan Trabzonspor, farkı kapatsa da ilk periyot Nanterre 92 takımının 19-18 üstünlüğüyle tamamladı. Bu periyodun sonunda maçı izlemeye gelen Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, sahanın ortasına gelerek taraftarı selamladı.

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İkinci periyoda daha istekli başlayan Trabzonspor, Canaan'ın etkili oyunuyla 12. dakikada sayılar bulup öne geçti. (21-20) Çekişmeli anlara sahne olan ikinci periyotta birçok dakikaya beraberlikle girildi. Fransa temsilcisinde McGlockton'un etkili oynadığı bu periyotta, bordo-mavililerde özellikle son dakikada öne çıkan isimler Keene ve Manek oldu. Bordo-mavili ekip, bu çeyrekte soyunma odasına 45-41 üstün gitti.

Trabzonspor - Nanterre
Başlık ResmiTrabzonspor - Nanterre

Taraftar desteğini de arkasına alan Karadeniz ekibi, üçüncü periyoda hızlı başladı. Ev sahibi ekip, Manek'in dışarıdan Tillman'ın içerden atışlarıyla 27. dakikada farkı 11'e (58-47) kadar çıkardı. Konuk ekip Schoormann'la etkili olmaya çalışsa da bordo-mavililer, bu periyodu da 64-54 önde tamamladı.

Konuk ekip, daha etkili başladığı 4. periyotta McGlockton ve Schoormann'ın etkili oyunuyla peş peşe sayılar bularak farkı kapatmayı başardı. Trabzonspor, Keene gibi isimlerle rakibine karşılık vermeye çalışsa da konuk ekip 38. dakikada Scott ile bulduğu sayıyla yeniden öne geçti. (72-74) İki takımın da mücadeleci oyununu sürdürdüğü bu periyot 76-76 sonuçlandı ve maç 5 dakika uzadı.

Yiğit Arslan ve Keene'nin dışarıdan atışlarıyla uzatmalara hızlı başlayan bordo-mavililer, maçtan 93-83 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Geert Jacobs (Belçika), Branimir Galic (Hırvatistan)

Trabzonspor: Caupain Jr. 2, Yeboah 7, Canaan 10, Tillman 11, Manek 12, Rıdvan Öncel, Keene 24, Yiğit Arslan 15, Yiğit Mestoğlu, Terry 12

Nanterre 92: Schoormann 10, Hugo Yimga-Moukouri 6, Mitchell Saxen 7, Xavier Castaneda 10, Len Donta Scott 15, J'wan Roberts 4, Paul Lacombe 4, Benjamin Sene 13, Lucas Dussoulier 5, Devin McGlockton 9

1. Periyot: 18-19

Devre: 45-41

3. Periyot: 64-54

Normal süre: 76-76

Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.01 Tillman (Trabzonspor), 39.57 Saxen (Nanterre 92)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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