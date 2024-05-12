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Trabzonspor, İstanbulspor engelini rahat geçti! Onuachu golleriyle Visca asistleriyle coştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, İstanbulspor engelini rahat geçti! Onuachu golleriyle Visca asistleriyle coştu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın forveti Paul Onuachu gösterdiği performansla alkış aldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor karşısında 3 golle kazandı.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 6. ve 7. dakikalarda Paul Onuachu'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MEUNIER'DEN İLK GOL

Trabzonspor'da Thomas Meunier, 49. dakikada takımı adına üçüncü kez ağları havalandırdı. Ara transfer döneminde Trabzonspor'a gelen Belçikalı oyuncu, bordo-mavili takımdaki ilk golünü attı.

Mücadelenin kalan dakikalarında skoru koruyan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

VISCA'DAN 3 ASİST

Trabzonspor'da Edin Visca maçı 3 asistle tamamladı Bu sezon 6 gol kaydeden Visca, asist sayısını 15'e yükseltti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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