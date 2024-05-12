Trabzonspor, İstanbulspor engelini rahat geçti! Onuachu golleriyle Visca asistleriyle coştu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın forveti Paul Onuachu gösterdiği performansla alkış aldı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor karşısında 3 golle kazandı.
Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 6. ve 7. dakikalarda Paul Onuachu'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MEUNIER'DEN İLK GOL
Trabzonspor'da Thomas Meunier, 49. dakikada takımı adına üçüncü kez ağları havalandırdı. Ara transfer döneminde Trabzonspor'a gelen Belçikalı oyuncu, bordo-mavili takımdaki ilk golünü attı.
Mücadelenin kalan dakikalarında skoru koruyan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
VISCA'DAN 3 ASİST
Trabzonspor'da Edin Visca maçı 3 asistle tamamladı Bu sezon 6 gol kaydeden Visca, asist sayısını 15'e yükseltti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi