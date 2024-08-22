Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen deplasmanında

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre takımı St. Gallen ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skorun peşinde.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk oluyor.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetiyor. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira.

Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER...

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan

CANLI SKOR!

St. Gallen 0-0 Trabzonspor

1' Maç başladı.