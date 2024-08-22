Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen deplasmanında

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen deplasmanında

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen deplasmanında

Spor Haberleri

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre takımı St. Gallen ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skorun peşinde.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk oluyor.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetiyor. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira.

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen deplasmanında - 1. Resim

Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER...

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan

CANLI SKOR!

St. Gallen 0-0 Trabzonspor

1' Maç başladı.

Düzenleyen:  - Spor
NATO'yu nükleer silahla tehdit etmişti! Çin'den Lukaşenko'ya "her koşulda destek" mesajıGram altın yatırımcılarının mağduriyeti sona eriyor! İslam Memiş müjdeyi duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı - SporZeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadıFenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın cezaları belli oldu - SporAli Koç ve Fatih Özkan'ın cezaları belli olduBeşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda avantaj peşinde! Rakip Lugano - SporKartal, Avrupa'da avantaj peşindeCem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak - SporCem Bölükbaşı, Le Mans'ın dördüncü yarışına çıkacakSüper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Azubuike ile yollar ayrıldı - SporSüper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Azubuike ile yollar ayrıldıGalatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı elinden alındı mı? İlk açıklama geldi - SporKaptanlığı alındı mı? İlk açıklama...
Sonraki Haber Yükleniyor...