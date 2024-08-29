Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Cham'ın sözleşme detaylarını açıkladı. Deneyimli oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyuran bordo-mavililer, sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.