Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Cham'ın sözleşme detaylarını açıkladı. Deneyimli oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyuran bordo-mavililer, sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı