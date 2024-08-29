Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Cham'ın sözleşme detaylarını açıkladı. Deneyimli oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyuran bordo-mavililer, sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kurt sürüsü 9 kişiyi öldürdüBitlis'te kedi seven kızın gözüne kene kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Golbol Kadın Milli Takımımız Brezilya ile 3-3 berabere kaldı - SporGolbol Milli Takımımız, Brezilya ile yenişemedi! 6 gol...Nurcihan Ekinci Gül, Aruna Aruna'yı 19-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - SporNurcihan Ekinci Gül 19-0'la çeyrek finaldeFenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 9-3 üstün - SporFenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 9-3 üstünGalatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor - SporAslan, Young Boys'un genç yıldızını istiyorSüper Lig'de perde Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesiyle açılıyor - SporSüper Lig'de 4. haftanın perdesi Kadıköy'de açılıyorBeşiktaş Avrupa'da tur için sahnede! Kartal'ın Lugano 11'i hazır - SporGio'nun yıkım planı ve 11'i hazır
Sonraki Haber Yükleniyor...