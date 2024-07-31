Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti

Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Milli oyuncunun alacağı maaş açıklandı.

Trabzonspor eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu West Bromwich Albion'dan transfer etti. Karadeniz ekibi, transferi resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir"

MAAŞI AÇIKLANDI

"Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur."