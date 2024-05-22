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Trabzonspor Türkiye Kupası için İstanbul'da! Kadroda eksik yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor Türkiye Kupası için İstanbul&#039;da! Kadroda eksik yok
Ziraat Türkiye Kupası, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'a geldi. Bordo-mavililerin kafilesinde 28 futbolcu yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi.

TRABZONSPOR'UN KADROSU

Bordo-mavililerde tüm futbolcuların yer aldığı 28 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Batista Mendy, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Mislav Orsic, Trezeguet, Edin Visca, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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