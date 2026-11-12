Spor

Trabzonspor, yıldız ismin sözleşmesini feshetti

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Trabzonspor, yıldız ismin sözleşmesini feshetti
Başlık ResmiTrabzonspor, yıldız ismin sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle Amerikalı gard Isaiah Canaan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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