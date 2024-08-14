Trabzonspor zorlu Rapid Wien deplasmanında tur arıyor
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
-Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.
Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.
İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı