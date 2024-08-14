Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor zorlu Rapid Wien deplasmanında tur arıyor

Trabzonspor zorlu Rapid Wien deplasmanında tur arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

-Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Şanlıurfa düğünlerinde çalan şarkıları polisler mi belirliyor? Gündem olan iddiaya cevapMüslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret etmişti! Cezası belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçında Rapid Wien'e konuk olacak - SporFırtına'nın Avrupa karnesi! 152 maçta neler oldu?Başakşehir Avrupa'daki 54. karşılaşmasında Iberia Tiflis'i ağırlayacak - SporBaşakşehir, 54. sınavda Iberia Tiflis'le karşılaşacakGalatasaray'ın 3 yıldızına resmi teklif geldi! 2'si "evet" biri "hayır" dedi - SporG.Saray'ın 3 yıldızına resmi teklif geldiMauro Icardi'den Jose Mourinho'nun sözlerine olay cevap! "Büyük takımlarda böyle değildi" - SporIcardi'den Mourinho'ya çok sert sözlerBaşakşehir, Konferans Ligi'nde play-off peşinde! Rakip Iberia Tiflis - SporBaşakşehir, Konferans Ligi'nde play-off peşindeFenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor - SporFenerbahçe Lille'e elendi, puan farkı açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...