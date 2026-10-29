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Trabzonspor'a kötü haber: Franculino Dju'nun sakatlık durumu

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Trabzonspor'a kötü haber: Franculino Dju'nun sakatlık durumu
Başlık ResmiTrabzonspor'a kötü haber: Franculino Dju'nun sakatlık durumu

Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ettiği maçta sakatlık geçiren Franculino Dju'nun durumu belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor, 1 Kasım Pazar günü Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililere Franculino Dju'dan kötü haber geldi.

Franculino Dju, Trabzonspor'da görev yaptığı 8 maçta 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiFranculino Dju, Trabzonspor'da görev yaptığı 8 maçta 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

ADALESİNDE ÖDEM VE GERİLME

Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile oynanan maçta takımı adına 2 gol kaydeden Dju, sakatlık yaşamıştı. A Spor'un haberine göre; adalesinde ödem ve gerilme tespit edilen 22 yaşındaki santrforun, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

TRabzonspor, Süper Lİg'de 19 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Başlık ResmiTRabzonspor, Süper Lİg'de 19 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'a bu yaz transfer olan Dju'nun, 5 Kasım Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'deki Freiburg mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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