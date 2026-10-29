Trabzonspor'a kötü haber: Franculino Dju'nun sakatlık durumu

Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ettiği maçta sakatlık geçiren Franculino Dju'nun durumu belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor, 1 Kasım Pazar günü Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililere Franculino Dju'dan kötü haber geldi.

Franculino Dju, Trabzonspor'da görev yaptığı 8 maçta 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

ADALESİNDE ÖDEM VE GERİLME

Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile oynanan maçta takımı adına 2 gol kaydeden Dju, sakatlık yaşamıştı. A Spor'un haberine göre; adalesinde ödem ve gerilme tespit edilen 22 yaşındaki santrforun, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

TRabzonspor, Süper Lİg'de 19 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'a bu yaz transfer olan Dju'nun, 5 Kasım Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'deki Freiburg mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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