Trabzonspor'a kötü haber: Franculino Dju'nun sakatlık durumu
Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ettiği maçta sakatlık geçiren Franculino Dju'nun durumu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor, 1 Kasım Pazar günü Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililere Franculino Dju'dan kötü haber geldi.
ADALESİNDE ÖDEM VE GERİLME
Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile oynanan maçta takımı adına 2 gol kaydeden Dju, sakatlık yaşamıştı. A Spor'un haberine göre; adalesinde ödem ve gerilme tespit edilen 22 yaşındaki santrforun, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Trabzonspor'a bu yaz transfer olan Dju'nun, 5 Kasım Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'deki Freiburg mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.