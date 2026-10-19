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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku

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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku
Başlık ResmiTrabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku

Trabzonspor, Arseniy Batagov'un sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"SOL UYLUK ÖN KISMINDA KANAMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Beşir, “Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov’un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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