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Trabzonspor'da Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber

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Trabzonspor'da Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber
Başlık ResmiTrabzonspor'da Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber

Trabzonspor'da sakat futbolcular Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Süper Lig'in 9. haftasında 4-3 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının son bölümünde ağrı hisseden Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptandığını belirtti.

Beşir, takımın antrenmanı sırasında ağrı hisseden Aral Şimşir'in ise sağ baldırında kısmi kanama ve ödem tespit edildiğini aktardı.

Prof. Dr. Ahmet Beşir, her iki oyuncunun da tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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