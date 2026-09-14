Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü: Anlaşma an meselesi

Trabzonspor kritik G.Saray maçına efsane hocayla çıkabilir. Yabancı teknik adam arayışlarından sonuç alamayan bordo mavili yönetim 74 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya yakın.

Trabzonspor’da yönetim Fatih Tekke’nin ayrılığından sonra yabancı ağırlıklı olmak üzere teknik direktör arayışına girmişti. Arda Turan, Stefano Pioli ve çeşitli yabancı isimler gündeme gelmişti. Hatta Arda Turan’ın ilk seçenek olduğu, Şenol Güneş’in ise B planı olduğu aktarılıyordu. Fakat yapılan görüşmelerden olumlu geri dönüşler alınamadı. Bordo mavililerin Konya yenilgisi sonrası elini çabuk tuttuğu ve camianın efsane ismi Şenol Güneş’le görüştüğü belirtildi. Boynundan fıtık ameliyatı geçiren ve istirahatte olan Güneş’in teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.

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Şenol Güneş

6. DÖNEMİ OLACAK

Burak Yılmaz da gündemde olsa da tabandan gelen baskı sonrası Şenol Hoca’da karar kılındığı gelen haberler arasında. Bugün veya yarın tecrübeli isimle son bir görüşme yaparak pürüzlerin giderilmesi ve takımın kritik G.Saray maçına 74 yaşındaki efsane isimle çıkması bekleniyor. Daha önce Trabzonspor’da 5 defa teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Bordo mavililerde bütün kulvarlarda 391 maçta takımın başında sahaya çıkan Güneş; 221 galibiyet, 83 beraberlik ve 87 mağlubiyet yaşadı.

SANCILI DÖNEM

Sancılı bir dönem yaşayan Trabzonspor’da yönetim takımı Şenol Güneş’e emanet etmeye karar verdi. Bordo mavililer ikinci bir sıkıntı yaşamamak adına tecrübeye önem verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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