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    Trabzonspor'da Paul Onuachu üzüntüsü! 6 kritik maçı kaçırabilir

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    Trabzonspor&#039;da Paul Onuachu üzüntüsü! 6 kritik maçı kaçırabilir
    Trabzonspor, Nijerya

    Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Nijerya'nın geniş kadrosuna davet edildi. Ülkesi

    Süper Lig'de forma giyen birçok yıldız Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek.

    Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu da 13 Ocak-11 Şubat 2024 arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin 40 kişilik geniş kadrosuna davet edildi.

    Onuachu'nun 25 kişilik listeye kalması durumunda Trabzonspor'da bazı maçları kaçırma ihtimali bulunuyor.

    Trabzonspor'da Paul Onuachu üzüntüsü! 6 kritik maçı kaçırabilir

    ONUACHU DERBİLERİ KAÇIRABİLİR

    Yıldız oyuncunun kadroda olması halinde 22 Ocak'a kadar devam eden grup maçları sebebiyle Antalyaspor, Galatasaray ve Rizespor maçlarını kaçıracak.

    Onuachu, Nijerya'nın gruptan çıkması halinde ise Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarında da yer alamayacak.

    Nijerya ile A Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine- Bissaui mücadele edecek. 

    NİJERYA'NIN AFRİKA KUPASI KADROSU

    Trabzonspor'da Paul Onuachu üzüntüsü! 6 kritik maçı kaçırabilir

    SÜPER LİG'DEN NİJERYA KADROSUNA ÇAĞRILAN İSİMLER

    Bright Osayi-Samuel / Fenerbahçe

    Paul Onuachu / Trabzonspor

    Fisayo Dele-Bashiru / Hatayspor

    Ahmed Musa / Sivasspor

    Emmanuel Dennis / Başakşehir

    Türkiye Gazetesi
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