Trabzonspor'da Paul Onuachu üzüntüsü! 6 kritik maçı kaçırabilir
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Nijerya'nın geniş kadrosuna davet edildi. Ülkesi
Süper Lig'de forma giyen birçok yıldız Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek.
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu da 13 Ocak-11 Şubat 2024 arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin 40 kişilik geniş kadrosuna davet edildi.
Onuachu'nun 25 kişilik listeye kalması durumunda Trabzonspor'da bazı maçları kaçırma ihtimali bulunuyor.
ONUACHU DERBİLERİ KAÇIRABİLİR
Yıldız oyuncunun kadroda olması halinde 22 Ocak'a kadar devam eden grup maçları sebebiyle Antalyaspor, Galatasaray ve Rizespor maçlarını kaçıracak.
Onuachu, Nijerya'nın gruptan çıkması halinde ise Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarında da yer alamayacak.
Nijerya ile A Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine- Bissaui mücadele edecek.
NİJERYA'NIN AFRİKA KUPASI KADROSU
SÜPER LİG'DEN NİJERYA KADROSUNA ÇAĞRILAN İSİMLER
Bright Osayi-Samuel / Fenerbahçe
Paul Onuachu / Trabzonspor
Fisayo Dele-Bashiru / Hatayspor
Ahmed Musa / Sivasspor
Emmanuel Dennis / Başakşehir