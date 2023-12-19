Trabzonspor'da Paul Onuachu üzüntüsü! 6 kritik maçı kaçırabilir

19 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:22

Süper Lig'de forma giyen birçok yıldız Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu da 13 Ocak-11 Şubat 2024 arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin 40 kişilik geniş kadrosuna davet edildi.

Onuachu'nun 25 kişilik listeye kalması durumunda Trabzonspor'da bazı maçları kaçırma ihtimali bulunuyor.

ONUACHU DERBİLERİ KAÇIRABİLİR

Yıldız oyuncunun kadroda olması halinde 22 Ocak'a kadar devam eden grup maçları sebebiyle Antalyaspor, Galatasaray ve Rizespor maçlarını kaçıracak.

Onuachu, Nijerya'nın gruptan çıkması halinde ise Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarında da yer alamayacak.

Nijerya ile A Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine- Bissaui mücadele edecek.

NİJERYA'NIN AFRİKA KUPASI KADROSU

SÜPER LİG'DEN NİJERYA KADROSUNA ÇAĞRILAN İSİMLER

Bright Osayi-Samuel / Fenerbahçe

Paul Onuachu / Trabzonspor

Fisayo Dele-Bashiru / Hatayspor

Ahmed Musa / Sivasspor

Emmanuel Dennis / Başakşehir