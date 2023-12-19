Trabzonspor’dan tarihi transfer! Liverpool’un yıldızı geliyor, ligde kartlar yeniden dağıtılacak

19 Aralık 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:46

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: A Spor

11 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Liverpool’un 47 milyon euroluk süper yıldızını kadrosuna katıyor. Abdullah Avcı onayı verdi.

TRABZONSPOR’DAN TARİHİ TRANSFER

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında bu akşam deplasmanda İstanbulspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Avcı ile çıkış yakalayan bordo-mavililer kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün haberine göre; Orta sahasına üst düzey bir takviye yapmayı hedefleyen bordo-mavili ekip, gözünü İngiltere'ye dikti. Karadeniz ekibi İngiliz devi Liverpool formasını terleten İspanyol orta saha oyuncusu Thiago'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

ABDULLAH AVCI ONAYI VERDİ: TARİHE GEÇECEK!

Yıldız futbolcunun yedek kaldığı için Liverpool’dan ayrılmak istediği ifade edildi. İspanyol yıldızın takımdan ayrılma konusundaki isteğinin Trabzonspor açısından bir avantaj oluşturduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 32 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için bugüne dek toplamda 47 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Liverpool forması altında görev alamazken geçen sezon ise 28 maçta görev aldı ve 1 asiste imza attı.