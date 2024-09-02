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Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi yakın! Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmeye gitti

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Trabzonspor&#039;da Şenol Güneş dönemi yakın! Başkan Ertuğrul Doğan&#039;la görüşmeye gitti

Spor Haberleri

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktörün Şenol Güneş olması bekleniyor. Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden biri olan Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul'a gitti. Güneş, "Hocam hayırlı olsun diyelim mi?" şeklindeki soruya, "İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım" şeklinde cevap verdi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi geçtiğimiz günlerde kapanmıştı. Hem ligde hem de Avrupa'da üst üste alınan başarısız sonuçlar alan bordo-mavililer, Avcı ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi yakın! Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmeye gitti - 1. Resim

Yeni teknik adamın kim olacağı konuşulurken, akla gelen ilk isim ise Şenol Güneş oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, Güneş'le görüşmüş ancak ikna edememişti. Taraflar bir kez daha masaya oturacak.

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi yakın! Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmeye gitti - 2. Resim

İSTANBUL'DA BAŞKAN DOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Bu sabah saatlerinde Şenol Güneş, İstanbul'a gitti. Havalimanında görüntülenen Güneş, basın mensuplarının, "Hocam hayırlı olsun diyelim mi?" şeklindeki sorusunu, "İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım" diyerek cevapladı.

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi yakın! Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmeye gitti - 3. Resim

Güneş ile Doğan yeniden görüşecekler ve yüksek ihtimalle, Trabzonspor'da bir kez daha Şenol Güneş dönemi başlayacak.

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi yakın! Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmeye gitti - 4. Resim

Şenol Güneş'le anlaşılamaması durumunda ise rota Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke'ye dönecek.

OKEY MASASINDAKİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Bir süredir takım çalıştırmaya Şenol Güneş'in, dün arkadaşlarıyla okey masasında oyun oynarken çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı. 

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi yakın! Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmeye gitti - 5. Resim

Sosyal medyada gündem olan kare için, "Okey masasından kalktı Trabzonspor'un başına geçecek" şeklinde espriler yapıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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