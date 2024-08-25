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Trabzonspor'da St. Gallen mesaisi başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da St. Gallen mesaisi başladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında perşembe günü karşılaşacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Geniş alanda oyun çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla St. Gallen maçı hazırlıklarına devam edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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