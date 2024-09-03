Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi! İlk rakibi Beşiktaş olacak

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 3 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi başlıyor. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, Güneş ile ikinci görüşmede anlaşmaya vardı. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk rakibi Beşiktaş olacak.