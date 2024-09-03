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Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi! İlk rakibi Beşiktaş olacak

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Trabzonspor&#039;da yeniden Şenol Güneş dönemi! İlk rakibi Beşiktaş olacak

Spor Haberleri

Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi başlıyor. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, Güneş ile ikinci görüşmede anlaşmaya vardı. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk rakibi Beşiktaş olacak.

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Trabzonspor, hem ligde hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından deneyimli hoca ile yollarını ayırmıştı.

Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi! İlk rakibi Beşiktaş olacak - 1. Resim

Özellikle Avrupa kupalarına erken veda edilmesi adeta Avcı'nın sonunu hazırladı. Deneyimli hocayı gönderdikten sonra çalışmalara başlayan Karadeniz ekibi, Şenol Güneş ile anlaştı.

Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi! İlk rakibi Beşiktaş olacak - 1. Resim

Başkan Ertuğrul Doğan, ikinci görüşmede Güneş'i ikna etti. 

Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi! İlk rakibi Beşiktaş olacak - 3. Resim

Fırtına'nın Şenol Güneş ile ilk sınavı ise Beşiktaş karşısında olacak. 

Süper Lig'de Beşiktaş çıktığı 3 maçı da kazanırken, Trabzonspor ise 2 maçta 2 puan topladı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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