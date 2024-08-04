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Trabzonspor'dan Boyomo'ya teklif

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan Boyomo&#039;ya teklif

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol basını, stoper mevkisini güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un Enzo Boyomo ile ilgilendiğini iddia etti.

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor savunmasını da güçlendirmeye bakıyor. İspanya kaynaklı haberlere göre bordo mavililer Real Valladolid’in stoperi Enzo Boyomo ile ilgileniyor. Karadeniz ekibinin 22 yaşında 1.84m boyunda olan oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak istediği yazıldı. 2027’ye kadar mukavelesi olan Boyomo’nun güncel piyasa değeri 3 milyon avro.

OYUNCU SICAK

Hem sağ hem de sol stoper oynama özelliğine sahip Kamerunlu savunmacı geçen sezon Valladolid formasıyla 38 maça çıkarken 1 gol attı. Oyuncu, Trabzonspor’un teklifine sıcak bakıyor ve yeni bir maceraya hazır olduğunu belirtiyor. Bordo mavili yönetim ise kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Transferin önümüzdeki Cuma gününe kadar olumlu veya olumuz sonuçlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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