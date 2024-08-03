Kariyerinin en pahalı transferini yaptı! Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'un yeni takımı açıklandı

Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, yeni sezonda İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyecek. Yıldız oyuncu için ödenecek bonservis bedeli dudak uçuklattı.

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Trabzonspor'un eski golcülerinden Alexander Sörloth'un Atletico Madrid'e transferi tamamlanıyor.

Geçen sezon Villarreal'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu, 38 milyon euro bonservis bedeliyle imza atacak.

La Liga ekibinde 41 maça çıkan yıldız oyuncu, 26 gol ve 6 asist katkısında bulunmuştu.

TRABZONSPOR İLE GOL KRALLIĞI YAŞADI

Daha önce Trabzonspor formasıyla 2019-2020 Süper Lig sezonunda attığı 24 golle krallık tacını takan Sörloth'un adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Sarı-lacivertliler, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi 19.50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.