Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş ile ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi.

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Bordo mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, HT Spor'a yaptığı açıklamada Deniz Ertaş transferiyle ilgili iddiaları cevapladı.

"7 MİLYON AVRO İSTEDİLER VE KONU KAPANDI"

Sezon başında genç file bekçisi için Konyaspor'un kapısını çaldıklarını kaydeden Kafkas, "Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok. Sezon başında Deniz Ertaş'ı değerlendirdik. 7 milyon avro istediler ve konu kapandı." diye konuştu.

"ÇOK YETENEKLİ GENÇ KALECİLERİMİZ VAR"

Takımlarında gelecek vadeden genç kaleciler olduğunu kaydeden Kafkas, "O dönemde elimizdeki iki yetenekli genç kaleciden birini, doğrudan forma giyebileceği bir takıma kiralayıp maç temposu kazanmasını planlamıştık ama bu plan gerçekleşmedi. Bizim Onuralp, Ahmet ve Erol gibi yatırım yaptığımız, çok yetenekli genç kalecilerimiz var. Gelişimlerinden çok memnunuz. Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edecekler." şeklinde konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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