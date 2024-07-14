Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan güzel prova! Sırp ekibini 3 golle geçti

Trabzonspor'dan güzel prova! Sırp ekibini 3 golle geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan güzel prova! Sırp ekibini 3 golle geçti
Trabzonspor, Macaristan, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, hazırlık maçında Sırp ekibi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinde yeni transferlerden bazıları bu karşılaşmada forma şansı buldu.

Trabzonspor, Macaristan kampında hazırlık maçı yaptı. Sırp ekibi Zeleznicar Pancevo ile kozlarını paylaşan Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada Enis Bardhi’den geldi. 56. dakikada Edin Visca penaltıdan attığı golle durumu 2-0’a getirdi. 73. dakikada Zeleznicar Pancevo durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Enis Destan’dan geldi ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR 11'İ

Bordo-mavililer sahaya; Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, John Lundstram, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Visca, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile çıktı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Banyoda gizlice doğurduğu bebeğini çöpe atan kadın tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 'En az ihtiyacı olan biziz' - SporOkan Buruk'tan transfer açıklaması! 'En az ihtiyacı olan biziz'Fenerbahçe'nin yıldızından taktik açıklaması! 'Bu yıl farklı oynuyoruz' - SporFenerbahçe'nin yıldızından taktik açıklaması! 'Bu yıl farklı oynuyoruz'Fenerbahçe'den hazırlık maçında gövde gösterisi! Strasbourg'u 4 golle geçti - SporFenerbahçe'den hazırlık maçında gövde gösterisi!Beşiktaş'a stoper transferinden kötü haber! Felix Uduokhai teklifi reddetti - SporBeşiktaş'a stoper transferinden kötü haber! Felix Uduokhai teklifi reddettiBeşiktaş'a Gedson Fernandes şoku! Yıldız oyuncunun Zenit'e transferi iptal oldu - SporBeşiktaş'a Gedson Fernandes şoku!Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye! ABD kulübü resmen açıkladı - SporBeşiktaş'tan teknik ekibe takviye! ABD kulübü resmen açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...