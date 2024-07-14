Trabzonspor'dan güzel prova! Sırp ekibini 3 golle geçti

Trabzonspor, hazırlık maçında Sırp ekibi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinde yeni transferlerden bazıları bu karşılaşmada forma şansı buldu.

Trabzonspor, Macaristan kampında hazırlık maçı yaptı. Sırp ekibi Zeleznicar Pancevo ile kozlarını paylaşan Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada Enis Bardhi’den geldi. 56. dakikada Edin Visca penaltıdan attığı golle durumu 2-0’a getirdi. 73. dakikada Zeleznicar Pancevo durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Enis Destan’dan geldi ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR 11'İ

Bordo-mavililer sahaya; Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, John Lundstram, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Visca, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile çıktı.