Trabzonspor'un CSKA Sofya maçı kamp kadrosu açıklandı
Bordo-mavili ekibin, UEFA Konferans Ligi’nin 4'üncü haftasında CSKA Sofya ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 4'üncü haftasında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'de CSKA Sofya ile deplasmanda karşılaşacak.
Avrupa'da ilk 8 için avantaj elde etmeyi hedefleyen Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, Bulgaristan temsilcisine karşı 20 kişilik kamp kadrosunu belirledi.
Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Sidny Lopes Cabral, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukcu, Mustafa Kuzey Akçay