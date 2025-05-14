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Transferde ters köşe! İlkay Gündoğan, Aslan oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Transferde ters köşe! İlkay Gündoğan, Aslan oluyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City'de sözleşmesi uzatılan İlkay Gündoğan için sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. City, 34 yaşındaki yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Galatasaray fırsatı değerlendirmek istiyor...

Manchester City'de sezon sonunda ayrılık yaşanması beklenen ancak sürpriz bir kararla sözleşmesi uzatılan İlkay Gündoğan'da yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Transferde ters köşe! İlkay Gündoğan, Aslan oluyor - 1. Resim

Ben Jacobs'un haberine göre, Manchester City yönetimi, İlkay Gündoğan için yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Premier Lig devinin, Türk asıllı futbolcuyu sembolik bir bonservis bedeliyle elden çıkarabileceği ifade ediliyor.

Transferde ters köşe! İlkay Gündoğan, Aslan oluyor - 2. Resim

GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR

Sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki yıldız oyuncuyla kısa süre içerisinde temas kuracağı belirtiliyor. İlkay Gündoğan'ın adı daha önce de Galatasaray'la anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 47 maçta görev aldı. İlkay, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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