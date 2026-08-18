Transferi Mehmet Okur duyurdu: Yiğit Mehmet Okur, Barcelona'da

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, kariyerini Barcelona’da sürdürecek. 16 yaşındaki oyuncunun İspanyol devinin altyapısına transfer haberi, Mehmet Okur tarafından duyuruldu.

12 Dev Adam'ın efsane oyuncularından Mehmet Okur’un 2010 doğumlu oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanya temsilcisi Barcelona'nın altyapısına transfer oldu. Mehmet Okur, oğlunun transfer haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

U16 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURDU

Forvet pozisyonunda görev yapan Yiğit Mehmet, 7-15 Ağustos tarihlerinde Romanya'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, 9,4 sayı, 4,7 ribaunt ortalaması ile mücadele etmişti.

Mehmet Okur'un Instagram paylaşımı

İSPANYA'DA 2 TÜRK'ÜN MÜCADELESİ

Bir diğer eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay da Real Madrid forması giyiyor. Real Madrid ile Barcelona arasındaki U22 maçları, aynı zamanda 2 Türk’ün mücadelesine sahne olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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