Trendyol 1. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım belli oldu. 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet...
Trendyol 1. Lig’de küme düşen ilk takım Giresunspor oldu. Ligde 7 puanla son sırada yer alan Serhat Güller yönetimindeki Bitexen Giresunspor, rakiplerinin puan almasıyla birlikte küme düşmeyi garantiledi.
2 KERE GALİP GELDİLER
Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Giresunspor, 7 puanla son sırada yer alıyor.
ADANA VE ŞANLIURFA SINIRDA!
Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi