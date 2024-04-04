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Trendyol 1. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım belli oldu. 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet...

Trendyol 1. Lig’de küme düşen ilk takım Giresunspor oldu. Ligde 7 puanla son sırada yer alan Serhat Güller yönetimindeki Bitexen Giresunspor, rakiplerinin puan almasıyla birlikte küme düşmeyi garantiledi.

2 KERE GALİP GELDİLER

Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Giresunspor, 7 puanla son sırada yer alıyor.

ADANA VE ŞANLIURFA SINIRDA!

Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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