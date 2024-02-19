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    Türk güreşi Romanya'da tarih yazdı! Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türk güreşi Romanya&#039;da tarih yazdı! Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu
    Güreş, Romanya, Taha Akgül, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül, rakiplerini bir bir mağlup ederek Avrupa şampiyonu ünvanını aldılar.

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

    Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi Taha Akgül şu cümleleri kullandı:

    "11. şampiyonluk, çok özveri ve emek var. Hanımımla, arkadaşlarıma konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum. Çok zorlu bir süreç. Yükümüz çok ağır. 10 ile 11 arasında benim için çok büyük fark yok. Ne olursa olsun biz bir şampiyonaya giriyorsak, emek veriyorsak orada altın madalya ile bitirmek en büyük hedefimiz. Misyonumuz, görevimiz var. Grekoromen şampiyon oldu. Serbest takım olarak şampiyon olduk. Kadınlar ikinci oldu. Serbest güreşte tarihi günler yaşıyoruz. Olimpiyat önemli. Hafta kampa gireceğiz, çalışmalara devam. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

    Bu yaz düzenlenecek Olimpiyatlar için ise Akgül, "Aynı rakiplerim gelecek. Gürcü yine rakiplerimden biri olacak. Oradaki atmosfer çok farklı. Tecrübeliyim, olimpiyat şampiyonluğum, olimpiyat üçüncülüğüm var. O atmosferi kaldıracağımı düşünüyorum. Yeter ki iyi hazırlanayım. İnşallah hedefim orada yine altın madalya olacak" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak, mücadelelerin ardından şampiyon güreşçiler Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül’ü telefonla arayıp tebriklerini iletti.

    Türk güreşi Romanya'da tarih yazdı! Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

     

    FEYZULLAH AKTÜRK: HEDEF OLİMPİYATLAR VE DÜNYA ŞAMPİYONASI

    "3 yıldır yenilmemenin gururunu yaşıyorum. Önümüzde olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası var. Tekrar hazırlık sürecimiz olacak. 1 hafta 10 gün şampiyonluğun tadını çıkarmak. Ondan sonraki planlarımız turnuvalara odaklı devam edecek. Buradan bizden dualarını eksik etmeyen Türk milletine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili eşime, aileme, Balıkesir Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Rize’de kuvvet antrenmanı yaptık. Onu yaptıktan yükseklik kampına çıktık. Başkanımız nereyi istesek gönderiyor. Bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizden desteklerini esirgemiyor. Daha sonra buraya geldik. İyi hazırlandık. Tekrardan zirvede yer almak istiyorum"

    "Bizde bunu göremezsin. Türk milleti, Türk bayrağının gölgesi altından başka yerde güreş yapmaz. Milliyetçi ruhlu bir milletiz. Allah’ın izniyle buraya geleceğiz. İstedikleri kadar dağılsınlar, 20 ülkemi geliyor, 20’si de Rus olsun biz de Türk olarak elimizden geleni yapıp, altın madalyayı alarak ülkemize gideceğiz"

    Türk güreşi Romanya'da tarih yazdı! Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

    Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Feyzullah Aktürk'ün kazandıktan sonra yaptığı 'Peşrev' hareketiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    "Peşrev bizim ata sporumuz, yağlı güreşimizin ritüeli. Onun hayali. Yağlı güreşlere eninde sonunda gidecek. Biz onu geciktirmeye çalışıyoruz. 'Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda şampiyon ol, söz seni yağlı güreşlere göndereceğim' dedim. O onun gününü sayıyor. 3 Avrupa şampiyonu oldu. Kolay bir iş değil. Yolu açık olsun. Feyzullah’ın final maçı hariç diğer maçları 10-0 bitti. Bizi çok mutlu ediyor. 92 kiloda bu kadar hareketli, bu kadar puan alan bir güreşçi de kolay kolay olmaz. Taha ağabeyiyle antrenmanlar yaptı. 92 ve 97 kilolarımız madalyalar alıyorlar. Taha Akgül ile antrenman yapıyorlar. Ona da teşekkür ediyorum. Bütün emeği olanlara ayrıca teşekkür ediyorum"

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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